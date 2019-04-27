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В Ржаксинском районе в детском саду есть проблемы с питанием детей

Сегодня, 07:34
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В Ржаксинском районе в детском саду есть проблемы с питанием детей
В Ржаксинском районе заведующая детским садом привлечена к административной ответственности за ненадлежащую организацию питания детей. Размер штрафа составил всего 5 тысяч рублей.

В ходе проверки соблюдения законодательства об организации питания детей прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одном из дошкольных образовательных учреждений. Суточные пробы не маркировались надлежащим образом; допускались нарушения условий хранения продуктов питания; питание было организовано не в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем учреждения и рекомендуемыми суточными наборами продуктов; при приготовлении блюд не соблюдались щадящие технологии (приготовление на пару).

Для устранения выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствовавших, прокуратура внесла представление в адрес заведующей указанным образовательным учреждением. Одновременно в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
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