Инспекция труда защитила права работников Пичаевской больницы 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», были выявлены значительные нарушения.

Площадь Олимпийского парка сохранят в полном объеме 0 На днях вступили в силу новые правила землепользования и застройки города Тамбова с поправками, касающимися Олимпийского парка, кроме того в генеральный план города Тамбова внесут соответствующие изменения.

В Тамбове идет подготовка к отопительному сезону 0 По данным ЕГЦДС внутридомовые системы отопления заполнены уже более чем на 20% жилого фонда, ведется ремонт тепловых пунктов.

Капитальный ремонт с дефектом 0 В рамках проверки исполнения законодательства при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения по ряду объектов в городе Тамбове.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня с утра в Тамбове загорелся жилой дом по улице Новикова-Прибоя, имеется пострадавший.

В Тамбовской области будет новый начальник УМВД 0 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулик.

Кандидат от «Единой России» победил на довыборах в Тамбове с небольшим преимуществом 0 На дополнительных выборах в Тамбовскую городскую Думу по одномандатному округу № 15 с небольшим перевесом победил кандидат от партии «Единая Россия» Лариса Булгакова.

Ушел из жизни Владимир Анатольевич Земцов 0 На 69-м году жизни скончался известный политический и общественный деятель региона, экс-заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Анатольевич Земцов.

Всероссийская акция «Дети – наше будущее» прошла в Тамбове 0 Сегодня в Тамбове на Набережной прошел большой праздник для детей и взрослых в рамках всероссийского проекта «Дети – наше будущее».

Депутата гордумы хотят привлечь к уголовной ответственности 0 Предприниматель Игорь Цвейгарт написал заявление в полицию с целью привлечь депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к уголовной ответственности.

АО «ТСК» станет региональным оператором по вывозу мусора 0 В Тамбовской области подведены результаты конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Тамбов посетил председатель парламентской партии 0 На этой недели с рабочими визитом посетил Тамбов депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Журавлёв. Депутат является председателем всероссийской партии «РОДИНА», членом Центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

В Мичуринске презентовали книгу посвященную воинам-интернационалистам 0 07 сентября в центральной библиотеке Мичуринска прошла презентация уникального издания – книги Анатолия Трубы «Книга памяти», посвящённой погибшим воинам-интернационалистам Тамбовской области, участвовавших в военных действиях в Афганистане.

Что нужно знать про имущественные налоги 0 1 декабря 2017 года наступает срок уплаты земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2016 год.

Джамала Шамояна подозревают в совершении уголовных преступлений 0 Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Джамала Шамояна.

Лучшими в профессии стали тамбовские трактористы-машинисты 0 Сергей ШубинПод проливным дождем 7 сентября в городе Кирсанове прошел федеральный этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Юбилейный фестиваль молодежных театров пройдет осенью в Тамбове 0 В этом году в десятый раз коллективы страны представят свои лучшие спектакли на сцене Тамбовского молодежного театра.

Прокуратура встала на защиту интересов ООО «ЮВАГ» 0 Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению директора ООО «ЮВАГ» по вопросу нарушения требований земельного законодательства ООО «Агрохимальянс» - сообщает прокуратура области.

Контрольно-счетная палата выявила многочисленные нарушения в МУП «Ритуал» 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова по поручению городской Думы провела масштабную проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Ритуал».

Бывшего директора школы осудили за хищение бюджетных средств 0 Закончилось судебное разбирательство фигурантом, которого был бывший директор общеобразовательного учреждения Рассказовского района.