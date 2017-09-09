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Площадь Олимпийского парка сохранят в полном объеме
Сегодня, 15:11
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На днях вступили в силу новые правила землепользования и застройки города Тамбова с поправками, касающимися Олимпийского парка, кроме того в генеральный план города Тамбова внесут соответствующие изменения. В действующей редакции генерального плана утвержденного администрацией области летом этого года часть территории парка относится к зоне многоэтажной застройки.
В связи с большим числом жалоб горожан связанных с сохранением территории будущей парковой зоны будет произведена корректировка функциональной зоны на зону размещения объектов рекреации.
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