|
В результате пожаров погибло 42 человека
12 ноября 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-октябре 2017 года на территории региона зарегистрировано 656 пожаров, что на 9,5% меньше аналогичного прошлого года. Примерный материальный ущерб от пожаров составил 72,4 млн. рублей. В результате пожаров погибло 42 человека, травмировано 29 человек.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.