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Экологическая катастрофа в Бондарском районе
Сегодня, 07:12
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В Бондарском районе Тамбовской области полностью обмелел пруд Красный куст на реке Казычка из-за аварийного сброса воды, что привело к массовой гибели рыбы. Ущерб идет ни на один миллион рублей, лишь по самым скромным оценкам межведомственная комиссия зафиксировала гибель почти 900 мертвых щук, окуней, карасей.
«Экологическое преступление, я так считаю. Это безответственность лиц, которые являются собственниками гидротехнического сооружения», - заявил журналистам телеканала «Вести Тамбов» Александр Захаров, начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области.
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