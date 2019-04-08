В Гавриловском районе мало детских площадок, а детей ещё меньше 0 Прокуратура Гавриловского района требует от органов местного самоуправления Гавриловского района принятия необходимых мер по оборудованию на территориях поселений детских игровых площадок.

Владельцу тамбовского экстрим центра грозит реальный срок 0 В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, который был владельцем экстрим центра.

В России назвали размер достойной зарплаты 0 Россияне назвали размер достойной зарплаты. В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы - не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи.

В Знаменском районе в ДТП погибли два человека 0 В Знаменском районе в результате столкновения с грузовиком Scania водитель и пассажир ВАЗ-21074 скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия 0 По информации УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году на территории региона было проведено 74 публичных мероприятий, в которых участвовало 160 443 человека

В Первомайском районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер 0 В Первомайском районе Тамбовской области произошла трагедия - при сжигании сухой травы погиб пенсионер.

Жители выступили за «Спортивный» сквер 0 Сегодня в сквере по ул. Володарского/Чичканова по решению инициативной группы состоялось собрание жителей по вопросам установки на территории зеленой зоны памятника, а также о наименовании сквера.

Дети пострадали в двух ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 8 апреля на улице Чичканова водитель автомобиля LADA KALINA, находясь за рулём с признаками алкогольного опьянения, сбил девятилетнего мальчика.

Из ювелирного салона в Тамбове украли сейф с драгоценностями на 8 миллионов рублей 0 Арестованы и помещены под стражу двое мужчин, подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями в Тамбове.

Тамбовский пенсионер мог задушить знакомого 0 Вечером 6 апреля в одном из домов Тамбова обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается 70-летний знакомый погибшего.

Для ветеранов боевых действий разработали интернет справочник 0 Тамбовских ветеранов боевых действий приглашают зарегистрироваться на онлайн-платформе «Ветераны.РФ».

В Тамбовской области устанавлен пожароопасный сезон 0 С 10 апреля в Тамбовской области устанавливается пожароопасный сезон.

Транспортную карту в Тамбовской области все-таки будут продавать в Сбербанке 0 В Тамбове с 10 апреля в филиалах Сбербанка начнется продажа транспортных карт для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах городских маршрутов.

Помпезно сданный по осени сквер стал напоминать «амурские волны» 0 11 апреля глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы. Политики и эксперты в преддверии послания высказали свое мнение, что они ожидают от выступления губернатора.

Задержана банда грабителей, которые проломили стену в магазине 0 В Ростове была задержана банда грабителей, которые в марте ограбили ювелирный магазин в ТЦ «Пчелка» в городе Тамбове.

«Кормят, извините, но как ПОРОСЯТ» 0 Жители Жердевского района Тамбовской области обращаются к главе администрации региона Александру Никитину с просьбой разобраться в ситуации с районной больницей, которая находится в подчинении управления здравоохранения области.

О доступности медицинской помощи 0 Оптимизация здравоохранения в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности

Тамбовские школьники могли отравиться мясной продукцией 0 В Тамбове после публикаций СМИ о поставке для школьного питания некачественной мясной продукции начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет.

Четыре человека пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 За выходные дни 6-7 апреля в Тамбовской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.

Известны секретные документы об освобождении Крыма в 1944 году 0 В день 75-летия начала Крымской наступательной операции Минобороны России опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ о героизме защитников Крымского полуострова.