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В Первомайском районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер
Сегодня, 08:25
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В Первомайском районе Тамбовской области произошла трагедия - при сжигании сухой травы погиб пенсионер. По предварительным данным мужчина разжег костер и начал подгребать мусор к костру в один, из моментов искра попала на одежду пенсионера, она моментально вспыхнула и загорелась. Мужчина сгорел заживо. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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