Тамбовчане собирают подписи за роспуск городской Думы Комментариев: 0



По мнению инициаторов петиции, многие принимаемые решения Тамбовской городской Думой шестого созыва идут вразрез с интересами жителей города. За последние несколько месяцев депутаты дважды принимали решение выплатить руководству городской Думы премии на сотни тысяч рублей, например, председатель гордумы получил около 300 тысяч рублей. В то время когда рядовые тамбовчане работают за 15-20 тысяч и без всяких премий. В прошлом году депутаты сократили бюджетные расходы на педагогических работников; выплаты учителям и детям-сиротам. В интересах коммерсантов депутаты списали - фактически согласовали уничтожение старейшего здания в Тамбове по ул. Советская, 107. В интересах Тамбовской Епархии РПЦ в 2018 году безвозмездно было передано здание спортивной школы. И это лишь несколько примеров.



«В городе Тамбове из-за неумелых и ошибочных действий «народных» избранников сложился кризис власти, депутаты даже не могут избрать на свой срок полномочий главу областного центра. Все это приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра. Городская Дума шестого созыва не способна решить управленческий кризис», - считают жители города Тамбова. На платформе Change.org. опубликована петиция о досрочном роспуске Тамбовской городской Думы шестого созыва . Инициатором сбора подписей выступила инициативная группа – «Союз активных горожан».По мнению инициаторов петиции, многие принимаемые решения Тамбовской городской Думой шестого созыва идут вразрез с интересами жителей города. За последние несколько месяцев депутаты дважды принимали решение выплатить руководству городской Думы премии на сотни тысяч рублей, например, председатель гордумы получил около 300 тысяч рублей. В то время когда рядовые тамбовчане работают за 15-20 тысяч и без всяких премий. В прошлом году депутаты сократили бюджетные расходы на педагогических работников; выплаты учителям и детям-сиротам. В интересах коммерсантов депутаты списали - фактически согласовали уничтожение старейшего здания в Тамбове по ул. Советская, 107. В интересах Тамбовской Епархии РПЦ в 2018 году безвозмездно было передано здание спортивной школы. И это лишь несколько примеров.«В городе Тамбове из-за неумелых и ошибочных действий «народных» избранников сложился кризис власти, депутаты даже не могут избрать на свой срок полномочий главу областного центра. Все это приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра. Городская Дума шестого созыва не способна решить управленческий кризис», - считают жители города Тамбова.



