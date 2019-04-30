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Наблюдается рост числа заболевших отдельными инфекционными заболеваниями
Сегодня, 12:46
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По данным статистической службы в марте 2019 г. по сравнению с мартом 2018 г. наблюдался рост числа зарегистрированных заболеваний сальмонеллезными инфекциями в 2,5 раза, педикулезом – на 15,8%, острыми кишечными инфекциями – на 7,8%. При этом наблюдалось снижение заболеваний гриппом – на 72,5%, острыми гепатитами и сифилисом – по 50,0%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 36,9%, туберкулезом – на 30,4% и другими.
Среди заболевших инфекционными болезнями в марте 2019 г. дети в возрасте 0-17 лет составляли: по коклюшу – 100,0%, по ветряной оспе – 95,0%, педикулезу – 81,8%, острым инфекциям верхних дыхательных путей – 80,3%, острым кишечным инфекциям – 64,8%, гриппу – 42,6%.
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