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В Котовске мальчик погиб в насыпи с песком
Вчера, 16:21
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Котовске девятилетнего мальчика в насыпи с песком. Мальчик пропал 9 мая, в этот день он находился в гостях у бабушки и часто к ней приходил играть в песок. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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