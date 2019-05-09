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В рамках комфортной городской среды реконструируют площадь Льва Толстого
Вчера, 16:58
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В 2019 году, в том числе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» будет направлено 46 млн. рублей на реконструкцию площади Льва Толстого в городе Тамбове. Самым крупным и примечательным объектом площади является переливной фонтан, состоящий из трёх каскадных чаш. Его реконструируют, сохраняя при этом существующую конфигурацию и схему работы. Предусмотрена установка USB-розеток, устанавливаемых на архитектурных столбиках, согласно плану, а также установка распределительного щита ЩРн-р с набором розеток на напряжении 220В для проведения организационных мероприятий.
На площади Льва Толстого расположено несколько примечательных для Тамбова зданий. Своим фасадом на площадь выходит самая большая тамбовская гостиница - «Державинская», бывшая «Толна». С правой стороны от гостиницы расположены два многоквартирных жилых дома и дом культуры «Юбилейный». Ранее на месте площади Льва Толстого располагалась Архангельская церковь во имя святого Михаила Архангела 1851 года постройки, разрушенная в 1938 году. 21 октября 1918 года площадь получила имя Льва Толстого.
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