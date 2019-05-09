В рамках комфортной городской среды реконструируют площадь Льва Толстого 0 В 2019 году, в том числе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» будет направлено 46 млн. рублей на реконструкцию площади Льва Толстого в городе Тамбове.

В Котовске мальчик погиб в насыпи с песком 0 Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Котовске девятилетнего мальчика в насыпи с песком.

В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы 0 Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образованиях области прошли торжественные мероприятия посвященные дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Токаревском районе до смерти избили мужчину 0 В Токаревском районе погиб 23-летний житель города Рассказово. Подозреваемые в избиении мужчины задержаны. В совершении данного преступления подозревают троих жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летнего жителя Липецкой области.

Объект культурного наследия стал притоном для маргиналов 0 В городе Тамбове складывается сложная ситуация с объектами культурного наследия, многие из которых находятся на гране физического разрушения. В частности разваливается историческое здание – «жилой дом XIX века» по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76.

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в городе Уварово 0 В одном из частных домов на улице Мичурина в городе Уварово произошло чрезвычайное происшествие - семья из пяти человек отравилась угарным газом.

Александр Никитин потерял 15 пунктов в рейтинге глав субъектов РФ 0 Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций подготовили рейтинг влияния глав субъектов РФ в апреле 2019 года.

Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили 0 Итоги рейтингово голосования в 2019 году по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове» вновь вызывают протест у местных жителей.

Маршрут «Бессмертного полка» в Тамбове нужно выбрать на референдуме 0 Перенос маршрута «Бессмертного полка» с центральных улиц Тамбова на периферию вызвал неоднозначные оценки у тамбовчан. В связи с этим поступило предложение вынести вопрос о маршруте шествия «Бессмертного полка» в Тамбове на местный референдум.

Тамбовчане съедают по 54 кг сахара в год 0 Жители Тамбовской области заняли третье место в России по потреблению сахара. Средний тамбовчанин съедает за год 54 кг сахара. На первом месте жители Курской и Липецкой областей – по 55 кг сахара.

В Тамбове убрали «Бессмертный полк» с центральных улиц города 0 В Тамбове колонна «Бессмертного полка» 9 мая пройдёт по бульвару Энтузиастов через мемориальный триптих «Стена памяти», составленный из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.

На самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин 0 В аэропорту «Шереметьево» 5 мая в самолете «Аэрофлота» погиб тамбовчанин Михаил Парусов. Всего в результате аварийной посадки самолета SSJ 100 погиб 41 человек.

Тамбовщина может: денег нет, но вы держитесь 0 Тамбовская область заняла 82 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в сфере образования. Зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц получают 39,8% работников сферы образования.

Депутат из картонной коробки 0 На выборах депутата Белоусовской городской Думы Калужской области 9 сентября 2018 года два кандидата набрали равное количество голосов избирателей. Для определения победителя использовалась жеребьевка из картонной коробки.

В Моршанском районе пропал мужчина 0 В Моршанском районе пропал без вести 27-летний Олег Кадулин. С 30 апреля 2019 года его местонахождение неизвестно.

Новый пешеходный переход на Гастелло не востребован 0 С 30 апреля в Тамбове на перекрестке улиц Гастелло и 40 лет октября начал работу регулируемый пешеходный переход.

Более 8 миллионов рублей на охрану облдумы и обладминистрации 0 На охрану депутатов Тамбовской областной Думы и обладминистрации потратят более 8 миллионов рублей. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.

В Воронеже прошла репетиция парада Победы 0 Свыше 5 тысяч гостей и жителей Воронежской области посетили первую сводную тренировку парада Победы, которая состоялась на центральной площади города воинской славы - Воронежа.

Тамбовский дуб претендует на звание дерева года в России 0 Тамбовский дуб в усадьбе Асеева стал участником голосования по определению дерева года в России. Конкурс «Российское дерево года» уже проходил в 2018 и 2017 годах.