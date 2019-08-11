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Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчина 1973 года рождения скончался в реанимации областной клинической больницы. До трагедии мужчина обратился в одно из медицинских учреждений здравоохранения города Тамбова, где ему была проведена литотрипсия (метод лечения мочекаменной болезни) и назначена инфузионная терапия. Спустя несколько дней проведен сеанс гемофильтрации, но его состояние ухудшилось.
В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников.
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