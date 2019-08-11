Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении 0 Вступило в законную силу определение Мичуринского городского суда по резонансному делу связанного с увольнением директора МБУК «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска, - сообщает «ПРАВО68». Александра Шишкина уволили без объяснения причин, что вызвало негодование среди местных жителей.

Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак» 0 Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов прокомментировал ТАСС, что точные сроки завершения работ по реконструкции стадиона неизвестны, следовательно, ФК «Тамбов» будет и дальше играть домашние матчи в Саранске.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пассажирский поезд врезался на переезде в легковушку 0 Вчера на территории Тамбовского района на железнодорожном переезде между станциями Бокино и Кариан-Строгонова, 11км произошло дорожно-транспортное происшествие.

Александр Никитин посетил выступление рок-группы «КняZz» 0 Вчера в завершающий день рок-фестиваля «Чернозем» глава администрации Тамбовской области посетил самое душевное событие года.

Первый заместитель главы администрации области уходит в отставку 0 Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов уходит в отставку.

В отношении директора ООО «Гриф» было возбуждено административное дело 0 По обращению Артема Александрова Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы работникам ООО «Гриф», факты нашли своё подтверждение.

Тамбовскую область продолжают покидать её жители 0 В январе-июне 2019 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 445 человек, - сообщает Тамбовстат.

Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем» 0 Под Тамбовом продолжается самое душевное событие года - рок-фестиваль «Чернозём», который уже посетило более 20 тысяч зрителей.

Горожане жалуются, что вместо 20 рублей за проезд с карты списывают 22 рубля 0 Со вчерашнего дня произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, теперь при наличном расчете нужно заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля) рост практически на 30%, при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

На территории Сосновского района планируют построить мусорный полигон 0 На сайте управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области размещен обновленный проект территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления.

В Мордовском районе в результате ДТП погибло пять человек 0 Сегодня рано утром на 139 км. автомобильной дороги «Тамбов-Воронеж» (н.п. Шульгино) на территории Мордовского района Тамбовской области произошло ДТП.

Молодой муж изнасиловал и убил жену на глазах у детей 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в убийстве и насильственных действиях сексуального характера.

На выходных в Тамбове ожидается похолодание 0 В Тамбовской области прошли сильные дождь, сегодня на улице теплая и солнечная погода, которая, правда, к предстоящим выходным измениться.

Спустя пять часов после схода вагонов с рельсов возобновлено движение по ул. Астраханская 0 Вчера в Тамбове на железнодорожном переезде на улице Астраханская на территории промышленной зоны сошли с рельс цистерны с топливом.

Прокуратура добивается отстранения фигуранта расследования ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела очередное заседание. Общественники обсудили новое судебное разбирательство в отношении сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и Информационного агентства «Тамбов-Информ» по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко,

«Тамбоваппарат» скрыл налогов на 42 млн рублей 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия налогов в размере 42 млн рублей, по данным «Абирега», речь идет о АО «Завод «Тамбоваппарат».

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек 0 Прокуратура Советского района внесла представление в администрацию города Тамбова с требованием оборудовать пешеходный переход на пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный светофором.

Два года лишения свободы условно за распространение порнографических материалов в Интернете 0 Суд вынес приговор 30-летнему жителю города Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов в сети «Интернет»).

В Тамбове прошла акция протеста против подорожания проезда 0 Сегодня в Тамбове в гайд-парке прошла акция протеста, организованная Тамбовским обкомом КПРФ по вопросам роста стоимости проезда в общественном транспорте до 30% при наличном расчете, тарифов на услуги ЖКХ и другим темам.