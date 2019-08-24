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В Тамбове пройдут бесплатные курсы китайского языка
Вчера, 07:09
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На базе библиотеки им. А.С. Пушкина в Тамбове будут организованы бесплатные курсы по изучению китайского языка. Курс рассчитан на начинающих, продолжительность – с сентября по май, занятия будут проходить по воскресеньям, начало в 16:00. В настоящее время группа уже сформирована.
«Сегодня изучение китайского языка является особенно перспективным направлением для россиян, поскольку Китай стал одним из главных партнёров и геополитических союзников России», - отмечают организаторы курса.
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