|
Услуги по освещению деятельности областной Думы обойдутся бюджету в 720 тыс. рублей
Вчера, 08:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская областная Дума заключила два контракта с ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» на оказание услуг по освещению деятельности законодательного собрания в периодических печатных изданиях. Общая сумма контрактов — 720 тыс. рублей, источник финансирования бюджет Тамбовской области.
Исполнение контрактов до конца 2019 года. Техническое задание включает в себя посещение мероприятий, проводимых областной Думой, подготовку на их основе материалов и их опубликование в печатных СМИ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.