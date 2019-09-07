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Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваны

Сегодня, 09:09
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Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваныВ рамках всероссийского пробега коммунальной техники «Чистая страна» в Тамбове была продемонстрирована современная коммунальная техника, в том числе мусоровозы последнего поколения способные поглощать диваны.

Современные мусоровозы работают на метане, кузов объёмом 23 кубометра вполне может в себя вместить большое количество мебели и бытовых отходов. Транспортным партнером автопробега через 7 крупных городов России выступила компания Scania AB, предоставившая мусороуборочную технику.
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Мусоровозы последнего поколения способны поглощать диваны

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