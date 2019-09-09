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Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных игр
Сегодня, 08:57
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Следственными органами завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 11 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области.
Как было установлено, в целях извлечения незаконной прибыли участники преступной банды организовали 19 игорных заведений на территории нашего региона. Деятельность организованной преступной группы была пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.
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