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До 2024 года в Тамбовской области планируют открыть 17 метановых заправок
Вчера, 09:10
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На последнем заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы обсуждался вопрос внедрения метановых заправок на территории нашего региона. К 2024 году в Тамбовской области должны работать не менее 17 таких заправок, в настоящее время их две.
«О развитии использования газомоторного топлива говорится на федеральном уровне, в частности, такое поручение дал Президент страны. В Тамбовской области уделяется особое внимание расширению транспорта на таком топливе», - убежден депутат областной Думы Виктор Вакульчик.
В настоящее время в регионе 65 единиц автобусов с двигателями на газомоторном топливе.
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