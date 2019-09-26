|
В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств
Сегодня, 08:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Во второй четверти 2019 года должна открыть свои двери «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», но видимо этим планам, вновь не суждено сбыться. Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве.
В ходе строительно-технической судебной экспертизы выявлены серьезные нарушения, допущенные в ходе строительства школы, не позволяющие в настоящий момент ввести объект в эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств, общая стоимость объекта оценивается в 1 миллиард 47 миллионов рублей. При этом ход строительства школы курировал лично губернатор Александр Никитин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.