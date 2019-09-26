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» » В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств

В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств

Сегодня, 08:07
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Во второй четверти 2019 года должна открыть свои двери «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», но видимо этим планам, вновь не суждено сбыться. Прокурором Мичуринска главе администрации города объявлены предостережения о недопустимости выдачи разрешения на ввод указанной школы в эксплуатацию до устранения всех выявленных нарушений, допущенных при строительстве.

В ходе строительно-технической судебной экспертизы выявлены серьезные нарушения, допущенные в ходе строительства школы, не позволяющие в настоящий момент ввести объект в эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств, общая стоимость объекта оценивается в 1 миллиард 47 миллионов рублей. При этом ход строительства школы курировал лично губернатор Александр Никитин.
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В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств

Сегодня, 08:07
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