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В ДТП на трассе «Москва-Волгоград» погибли четыре человека
Сегодня, 07:23
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Вчера утром в Первомайском районе на 352 км трассы Р-22 «Москва-Каспий» произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека. В результате несоблюдение скоростного режима произошло лобовое столкновение легкового автомобиля САНЬЕНГ, в машине находилось 3 человека, и автомобиля ДЖИЛИ. В иномарке SsangYong, погибли три человека, другая машина загорелась, поскольку в ней было установлено газовое оборудование.
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