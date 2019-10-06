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» » В Тамбове пластиковыми хомутами задушили щенков

В Тамбове пластиковыми хомутами задушили щенков

Сегодня, 09:11
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В Тамбове пластиковыми хомутами задушили щенковВ мусорном контейнере в районе дома № 12 по ул. Елецкая в городе Тамбова были обнаружены девять щенков, задушенных пластиковыми хомутами. Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что горожане просили помощи в поиске передержки для животных. Когда желающие помочь приехали на место, то уже обнаружили мертвых животных, за исключением одной особи.

«За щенками доехали. Увы, в живых был лишь один... Живого, не без труда сняв с него хомут, отвезли на передержку. У нас мозги сейчас лопнут от всего этого», - пишет местная жительница.
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