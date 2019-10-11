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В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик
Сегодня, 09:34
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В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик, автомобиль попал в аварию, перевернулся и улетел с трассы в поле. Парень получил серьезные травмы, но был еще жив. Водитель и пассажирка сбежали с места происшествия. Лишь через несколько часов подростка нашли проезжающие мимо автолюбители. В восемь утра мальчик скончался в больнице.
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