Силовики нагрянули с обыском в кабинет вице-губернатора Сергея Иванова 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском в кабинет заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, - сообщает «ПроТамбов».

Депутат хочет через суд добиться запрета деятельности ритуалок в жилых домах 0 Октябрьский районный суд города Тамбова принял к производству исковое заявление депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова о признании незаконным бездействия прокуратуры Октябрьского района в части непринятия мер прокурорского реагирования в отношении Роспотребнадзора по вопросу

Товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей 0 В этом году товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей.

Курган в Сосновском районе включен в список объектов археологического наследия 0 Курган-1 у деревни Отрезы в Сосновском районе включен в список выявленных объектов археологического наследия.

Основание новой школы в Мичуринске было усилено 0 Вчера заказчик и генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области» провели пресс-тур по новой школе в Мичуринске для региональных журналистов.

Более 5 тысяч детей смогут получить поддержку от государства 0 На заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка».

Девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей 0 Федеральные СМИ пишут, что в Тамбове произошла очередная вопиющая ситуация - кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала.

Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области 0 Вчера в Тамбове около администрации города был задержан заместитель главы администрации области курирующий имущественные вопросы Глеб Чулков.

РЕН ТВ: «Миллионы бюджетных средств оказались закопаны в тамбовский чернозем» 0 Федеральные СМИ, в том числе телеканал «РЕН ТВ» опубликовали результаты проверки «Общероссийского народного фронта» на стройках века в Тамбовской области.

Акции губернатора Александра Никитина взлетели вверх 0 Агентство «ПолитБрокер» вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина, которые все растут и растут.

Жители Мичуринска о ситуации с теплоснабжением: «Опять обманули, причем дважды» 0 В городе Мичуринске напряженной остается ситуация с пуском теплоснабжения в жилые дома. После крупной коммунальной аварии в микрорайоне второй Мичуринск произошел очередной порыв магистрали на ул. Клубная.

Грибники нашли тело молодой женщины в Пригородном лесу 0 В нескольких километрах от ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» в Пригородном лесу в Тамбовском районе грибники нашли тело молодей женщины - Юлии Трикозовой, которая пропала 11 сентября. Она была пациентом диспансера.

Многодетным семьям в Тамбовском районе предоставили землю на болоте 0 В Тамбовском районе разгорается скандал, связанный с предоставлением льготным категориям граждан земельных участков.

На севере Тамбова появились новые светофоры 0 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Тамбове на участке ул. Магистральная от ул. Рылеева до ул. Мичуринская оборудовали два новых пешеходных перехода, установили барьерные ограждения и два светофора.

180 тысяч человек посетили Покровскую ярмарку 0 С размахом прошла IX Международная Покровская ярмарка, по оценкам организаторов за два дня ее посетило более 180 тысяч человек это новый рекорд. Всего было 1500 тысячи участников из 50 регионов и 5 стран мира.

Проблемный дом по ул. Рылеева, 46 планируют достроить до конца года 0 Проблемный многоквартирный дом по ул. Рылеева, 46 в городе Тамбова должны достроить до конца года, об этом заявили представители застройщика ООО «СК Жупиков» во время выездного заседания Общественного совета дольщиков и собственников жилья.

В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик 0 В Токаревском районе произошло смертельное ДТП - погиб 14-летний мальчик, автомобиль попал в аварию, перевернулся и улетел с трассы в поле.

Фашистских коллаборационистов назвали воинами-интернационалистами 0 Французская делегация во главе с послом Франции Сильви Берманн принимает участие в IX Международной Покровской ярмарке.

Жители Тамбова продолжают бороться за улицу Комсомольская 0 Мероприятия, посвященные международной Покровской ярмарке в Тамбове, начались с официального открытия улицы имени Архиепископа Луки после масштабного благоустройства. Напомним, ранее участок улицы назывался Комсомольской, но по просьбе Тамбовской Епархии РПЦ депутаты Тамбовской городской Думы ее