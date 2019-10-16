|
Товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей
Сегодня, 08:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В этом году товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей. В настоящее время организаторы мероприятия начали подготовку к юбилейной X Международной Покровской ярмарке. На днях глава города Тамбова Наталия Макаревич провела рабочее совещание.
Год от года ярмарка растет, как по числу участников, так и по количеству проводимых мероприятий. В связи с этим было принято решение о расширении ее территории. Возможно, в 2020 году демонстрационная часть ярмарки расположится на заречной территории. С 2012 года Покровская ярмарка в Тамбове приобрела статус международной.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.