Родственники ветерана-инвалида не могут получить средства реабилитации Комментариев: 0



Родственники ветерана дважды обращались в фонд социального страхования, и им дважды фактически отказали в предоставлении данных средств реабилитации под предлогом того, что у инвалида должна быть постоянная регистрация. П.И. Кириллов уже долгие годы проживает в Тамбовской области, имея временную прописку



Начальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС Столбенников Сергей на заявление родственников, что это издевательство, «вы не обеспечиваете лежачего больного необходимым», пояснил следующее:



«Это - законодательство, это не издевательство, мы исполняем закон. Мы не частная компания, чтобы просто так действовать, мы действуем в рамках закона. Я сейчас вам даю документ, ответ министерства труда, где есть конкретные разъяснения, почему все это сделано», - заявил представитель ФСС (запись разговора имеется).



«Хорошо, тогда объясните нам, почему судебная экспертиза выдает такие документы?», – продолжают задавать вопросы родственники.



«Законодательство совершенно разное. Медицинская помощь у нас оказывается на всей территории Российской Федерации, независимо от места жительства, а социальное обеспечение, таким образом, что люди обеспечиваются только по месту жительства», -заявили в ФСС.



«Близкие сделают ветерану постоянную регистрацию, но подобное отношение ни в какие ворота не лезет, - считает депутат городской Думы Артем Александров, который занялся решением вопроса. - Интересно, как на подобную позицию отреагирует прокуратура Тамбовской области?».

В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились родственники ветерана ВОВ, труженика тыла Петра Ивановича Кириллова, которого постиг серьезный недуг, и он стал инвалидом первой группы. Тамбовское региональное отделение ФСС в рамках программы реабилитации должно обеспечить инвалида креслом-коляской, противопролежневым матрасом и другими средствами реабилитации.Родственники ветерана дважды обращались в фонд социального страхования, и им дважды фактически отказали в предоставлении данных средств реабилитации под предлогом того, что у инвалида должна быть постоянная регистрация. П.И. Кириллов уже долгие годы проживает в Тамбовской области, имея временную пропискуНачальник отдела социальных программ регионального отделения ФСС Столбенников Сергей на заявление родственников, что это издевательство, «вы не обеспечиваете лежачего больного необходимым», пояснил следующее:«Это - законодательство, это не издевательство, мы исполняем закон. Мы не частная компания, чтобы просто так действовать, мы действуем в рамках закона. Я сейчас вам даю документ, ответ министерства труда, где есть конкретные разъяснения, почему все это сделано», - заявил представитель ФСС (запись разговора имеется).«Хорошо, тогда объясните нам, почему судебная экспертиза выдает такие документы?», – продолжают задавать вопросы родственники.«Законодательство совершенно разное. Медицинская помощь у нас оказывается на всей территории Российской Федерации, независимо от места жительства, а социальное обеспечение, таким образом, что люди обеспечиваются только по месту жительства», -заявили в ФСС.«Близкие сделают ветерану постоянную регистрацию, но подобное отношение ни в какие ворота не лезет, - считает депутат городской Думы Артем Александров, который занялся решением вопроса. - Интересно, как на подобную позицию отреагирует прокуратура Тамбовской области?».



