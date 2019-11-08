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» » В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело

В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 06:18
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В «Доме молодежи» на школьника упала боксерская груша: возбуждено уголовное дело На днях во время тренировки в «Доме молодёжи» в городе Тамбове на школьника упала боксёрская груша, он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости. После происшествия мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Детской областной больницы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следственные органы возбудили уголовное дело, рассматривается вопрос оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам очевидцев происшествия, дети занимались танцами и с боксёрским спортивным инвентарем не контактировали. Правоохранительные органы подробно изучают происшествие, изъято: кронштейн, боксерская груша, документация и так далее.
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