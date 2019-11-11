Односторонняя установка ограждения - благо для одних и проблема для других Комментариев: 0



Есть и другая позиция, жители соседних домов № 190 Б корп. 1 и 2 по улице Советская отмечают, что спорное ограждение создаст для них массу неудобств.



«Проблема заключается в том, что они огородили ещё и дорогу, которой пользуются жильцы 190-ых домов. Можно было бы оградить в таком случае все три дома (у нас один застройщик), установить лежачих полицейских. Это было бы и правильнее, и реальнее», - приводит слова одного из жильцов дома №190Б корпус 2 издание «



Оказать содействие в урегулировании спорной ситуации может администрация города Тамбова, которая, по словам местных жителей, заняла выжидательную позицию. На углу дома № 190В корпус 1 и 2 по ул. Советская города Тамбова ведется установка ограждения, которое ограничит проезд с улицы З. Космодемьянской на Советскую через жилой микрорайон. По словам инициаторов установки забора, таким образом, они хотят обезопасить себя и близких, поскольку через территорию проезжает большой поток машин.Есть и другая позиция, жители соседних домов № 190 Б корп. 1 и 2 по улице Советская отмечают, что спорное ограждение создаст для них массу неудобств., - приводит слова одного из жильцов дома №190Б корпус 2 издание « ПРАВО68 ».Оказать содействие в урегулировании спорной ситуации может администрация города Тамбова, которая, по словам местных жителей, заняла выжидательную позицию.



