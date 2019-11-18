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В Тамбове открылась выставка - «Слава оружию России»
Сегодня, 09:30
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В Тамбове на базе областного музейно-выставочного центра была торжественно открыта выставка «Слава оружию России». Организаторами выставки выступил «Союз машиностроителей России». Все желающие могут познакомиться с более чем 50 образцами современной военной продукции. Здесь и реактивные снаряды к системе залпового огня, противотанковые снаряды и многое другое.
Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвана показать достижения госконцерна «Техмаш».
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