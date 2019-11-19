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Без школы и больницы, но с храмом
Сегодня, 08:34
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Утвержден проект планировки и застройки территории в районе улиц: Запрудная, Рылеева, Агапкина, 1-й Школьный проезд в г. Тамбове. В северной части города планируют построить ряд жилых домов - почти 30 тыс. кв. метров жилья.
Ключевым социо-культурным объектом станет храм на 500 человек. Около него разместят также трапезную и разобьют парк. При этом в районе не станут строить школы и больницы, хотя изначально этот вопрос обсуждался.
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