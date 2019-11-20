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Памятник «Тамбовская казначейша» демонтировали

Сегодня, 08:24
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Памятник «Тамбовская казначейша» демонтировалиПамятник «Тамбовская казначейша», который располагается на ул. Коммунальная в городе Тамбове был демонтирован. Скульптуру демонтировали и перенесли на противоположную сторону пешеходной зоны.

На данный вынужденный шаг вынуждены были пойти для обеспечения безопасности во время ремонтных работ. Напомним, что на днях на тамбовском Арбате вновь произошел обвал канализационного коллектора.
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