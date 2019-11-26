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В результате ДТП в Тамбове пострадало семь человек, один погиб
Вчера, 08:23
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Вчера вечером на пересечении улиц Астраханская и Советская в городе Тамбове произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из них отбросило на толпу пешеходов, в результате чего пострадало семь человек, один погиб.
По предварительным данным водители были трезвыми, в настоящее время выясняются все детали произошедшего.
Фото – «Блокнот Тамбов»
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