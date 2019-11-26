В результате ДТП в Тамбове пострадало семь человек, один погиб 0 Вчера вечером на пересечении улиц Астраханская и Советская в городе Тамбове произошло серьезное ДТП.

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС» 0 На заседании рабочей группы по установлению неприятного запаха при администрации города Тамбова были подведены итоги проведенной работы. Для исследования были проведены заборы воздуха в районе очистных сооружений, а также сточных вод.

Ремонтировали, да не доремонтировали участок теплотрассы по ул. Лесная в Тамбове 0 Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.

Академия футбола стала региональным центром подготовки футболистов 0 На заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза было принято решение присвоить академии футбола статус регионального центра подготовки футболистов.

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого 0 25 ноября после реконструкции был торжественно открыт сквер на площади имени Льва Толстого. Первоначально работы должны были завершить к 1 октября, но сроки пришлось отодвинуть.

Жители по улице Рабочая против размещения перед окнами общепита 0 В районе жилого дома № 8 по улице Рабочая в Тамбове планируют открыть заведение общественного питания. Известно, что данный объект является собственностью некоего предпринимателя Березина, а с некоторых пор и право собственности на земельный участок.

Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой 0 Несмотря на то, что в администрации Тамбовской области есть отдел исследования общественного мнения, ежегодно чиновники заказывают на стороне политологические и социологические исследования. Например, в текущем году на эти работы будет израсходовано почти 2 млн бюджетных рублей.

«Земские» доктора пытаются получить обещанный миллион 0 В Тамбовской области некоторым врачам-специалистам не выплатили положенный 1 млн рублей по программе «Земский доктор». О подобной ситуации сообщают губернатору Александру Никитину специалисты из Моршанска, Котовска, Сосновского района.

Количество пожаров увеличилось более чем в 6 раз 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области за период с января по октябрь 2019 г. в Тамбовской области зарегистрировано 4262 пожара, что в 6,2 раза больше января-октября прошлого года.

За «Антеем» построили тактический полигон 0 На территории ТГУ между спортивным центром «Антей» и футбольным полем построили для студентов тактический полигон.

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура 0 Мачт 17 тура между футбольными клубами «Локомотив» и «Тамбов» закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Игра прошла на домашней арене ФК «Тамбов» в Саранске.

32 жилых дома в Тамбове остались без тепла 0 Вчера районе улиц Советская, Гоголя, Пионерская и Карла Маркса в городе Тамбове произошёл порыв на системе теплоснабжения.

Введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная 0 В Тамбове введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная, который долгое время являлся долгостроем.

Памятник «Тамбовская казначейша» демонтировали 0 Памятник «Тамбовская казначейша», который располагается на ул. Коммунальная в городе Тамбове был демонтирован.

Администрация Тамбова ушла от обсуждения вопроса развития водоканала 0 Администрация города Тамбова отказалась создавать рабочую группу по вопросу развития водоснабжения и водоотведения в областном центре. С данным предложением обратился депутат гордумы Артем Александров.

Без школы и больницы, но с храмом 0 Утвержден проект планировки и застройки территории в районе улиц: Запрудная, Рылеева, Агапкина, 1-й Школьный проезд в г. Тамбове.

В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе 0 В районе пересечения улиц Уральской и Астраханской в городе Тамбове было выявлено повреждение на водоводе диаметром 300 мм.

В Тамбове открылась выставка - «Слава оружию России» 0 В Тамбове на базе областного музейно-выставочного центра была торжественно открыта выставка «Слава оружию России».

Три человека отравились угарным газом 0 В городе Моршанске в частном жилом доме на ул. Карла Маркса были обнаружены тела трех человек.

Правоохранительные органы занимаются фальшивыми льготными проездными талонами 0 Следственное управление УМВД России по Тамбовской области примет решение по проблеме так называемых задвоенных льготных проездных талонов на территории города Тамбова, - говорится в ответе на обращение депутата городской Думы Артема Александрова.