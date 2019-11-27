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В центре Тамбова перевернулась иномарка
Сегодня, 09:35
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Вчера в центре Тамбове на пересечение улиц Пролетарская и Карла Маркса столкнулись автомобиль «Приора» и «Рено». По предварительной информации авария произошла в результате того что водитель «Приоры» проезжая на желтый сигнал светофора протаранил иномарку, которая в последствии перевернулась.
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