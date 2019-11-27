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Минфин выявил нецелевое использование бюджетных средств
Сегодня, 17:24
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В арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по иску Администрации Тамбовской области (управления сельского хозяйства Тамбовской области) к Минфину России и казначейству о признании незаконным приказа от 22.08.2019 № 465. Речь идет о взыскании 145 млн рублей предоставленных в рамках государственной программы, - сообщает «ПРАВО68».
Согласно приказу Министерства Финансов казначейству было поручено исполнить в текущем году бюджетную меру принуждения в отношении администрации Тамбовской области путем бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из федерального бюджета региональной казне, за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тамбовской области.
На такой шаг в Минфине были вынуждены пойти в связи с выявлением: «бюджетного нарушения в форме нецелевого использования бюджетных средств в виде субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», - говорится в ответе Министерства Финансов России.
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