Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности Комментариев: 0



Женщина была принята на работу, на должность диспетчера, с ней был заключен бессрочный трудовой договор. Через некоторое время в связи с беременностью она уведомила директора МБУ «УПП г.Мичуринска» Романа Анненкова о своем положении.

У директора желающего избежать в дальнейшем необходимости предоставления беременной женщине отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком, иных предусмотренных законодательством гарантий и льгот в связи с материнством, не нести дополнительные расходы в МБУ «УПП г.Мичуринска», возник преступный умысел, направленный на необоснованное увольнение беременной женщины.



В нарушении трудового законодательства он уволил женщину. Органами следствия действия руководителя бюджетного учреждения были квалифицированы по ст. 145 УК РФ — необоснованное увольнение беременной женщины по мотивам ее беременности. Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».Женщина была принята на работу, на должность диспетчера, с ней был заключен бессрочный трудовой договор. Через некоторое время в связи с беременностью она уведомила директора МБУ «УПП г.Мичуринска» Романа Анненкова о своем положении.У директора желающего избежать в дальнейшем необходимости предоставления беременной женщине отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком, иных предусмотренных законодательством гарантий и льгот в связи с материнством, не нести дополнительные расходы в МБУ «УПП г.Мичуринска», возник преступный умысел, направленный на необоснованное увольнение беременной женщины.В нарушении трудового законодательства он уволил женщину. Органами следствия действия руководителя бюджетного учреждения были квалифицированы по ст. 145 УК РФ — необоснованное увольнение беременной женщины по мотивам ее беременности.



