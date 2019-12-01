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Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности
Сегодня, 09:46
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Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».
Женщина была принята на работу, на должность диспетчера, с ней был заключен бессрочный трудовой договор. Через некоторое время в связи с беременностью она уведомила директора МБУ «УПП г.Мичуринска» Романа Анненкова о своем положении.
У директора желающего избежать в дальнейшем необходимости предоставления беременной женщине отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком, иных предусмотренных законодательством гарантий и льгот в связи с материнством, не нести дополнительные расходы в МБУ «УПП г.Мичуринска», возник преступный умысел, направленный на необоснованное увольнение беременной женщины.
В нарушении трудового законодательства он уволил женщину. Органами следствия действия руководителя бюджетного учреждения были квалифицированы по ст. 145 УК РФ — необоснованное увольнение беременной женщины по мотивам ее беременности.
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