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Вместо кольца на пересечении улиц Агапкина и Мичуринской - светофор
Сегодня, 10:11
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На пересечении улиц Агапкина и Мичуринской в городе Тамбове, где ранее было кольцо установлены светофоры. Пока они не введены в эксплуатацию, движение транспортных средств осуществляется по кольцу.
Кольцо на севере Тамбова демонтировали в начале ноября. Дата замены кругового движения регулируемым перекрёстком уточняется. Кроме того будет демонтировано кольцо на пересечении улиц Мичуринской и Свободной.
Фото: Ольга Смыкова
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