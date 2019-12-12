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Апелляция: деятельность автомойки в водоохранной зоне недопустима

Сегодня, 07:42
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Апелляция: деятельность автомойки в водоохранной зоне недопустима Тамбовский областной суд отказался удовлетворять жалобу предпринимателя, который пытался оспорить запрет деятельности автомойки в водоохранной зоне реки Студенец по ул. Пролетарская, 194Д в городе Тамбове.

В первой инстанции Октябрьский районный суд принял доводы прокуратуры, что деятельность подобного учреждения в водоохранной зоне водного объекта недопустимо. Прокуратура обратилась в суд после проверки по заявлению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.

«Согласившись с доводами прокуратуры, районный суд вынес решение о запрете ответчику осуществлять деятельность по мойке транспортных средств на указанном земельном участке», - сообщает прокуратура.
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