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1300 детей поздравили на губернаторской елке
Вчера, 08:14
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В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки. Детей ждали интересные конкурсы, сладкие подарки, положительные эмоции и многое другое.
«Приглашение на Губернаторскую ёлку - заслуженный подарок к Новому году для ребят, достигших особых успехов в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности», - отмечает начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.
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