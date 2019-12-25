Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк

В Тамбове открылась новогодняя поляна

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун

Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия

Сергей Хомутинки новый депутат гордумы

Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора?

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

» » 1300 детей поздравили на губернаторской елке

1300 детей поздравили на губернаторской елке

Вчера, 08:14
Комментариев: 0
Версия для печати
1300 детей поздравили на губернаторской елке В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки. Детей ждали интересные конкурсы, сладкие подарки, положительные эмоции и многое другое.

«Приглашение на Губернаторскую ёлку - заслуженный подарок к Новому году для ребят, достигших особых успехов в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности», - отмечает начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

ТМТ приготовил для детей подарки

В Мичуринске начнет деятельность социальная гостиница

Юные тамбовчане мечтают принять участие в губернаторской елке

Котовские дети-сироты получили ключи от новых квартир

Губернаторская елка в Тамбове

Губернаторская новогодняя елка пройдет 28 декабря



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства в Дегтянском сельсовете

Вчера, 11:48
0
Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.

1300 детей поздравили на губернаторской елке

Вчера, 08:14
0
В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки.

В городе Рассказово введена в эксплуатацию новая станция очистки воды

Вчера, 07:53
0
В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста

25 декабря 2019
0
В предстоящую субботу 28 декабря в городе Тамбове в Рассказовском сквере состоится митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.

Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями

24 декабря 2019
0
Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк

24 декабря 2019
0
На планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме

23 декабря 2019
0
На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию.

В жилом доме в Уварово более суток отсутствовало теплоснабжение

23 декабря 2019
0
Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово.

В пожарах погибло 65 человек

22 декабря 2019
0
С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

В Тамбове открылась новогодняя поляна

22 декабря 2019
0
В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.

БК «Тамбов» вырвал победу у «Зенита-2»

22 декабря 2019
0
Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.

Депутаты хотят закрепить себе премии

21 декабря 2019
0
На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты планируют рассмотреть изменения в положение о вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности. Изменения коснутся премирования, в том числе депутатов гордумы работающих на постоянной основе.

Котовский завод нетканных материалов получит займ в размере 93 млн рублей

21 декабря 2019
0
Заключено соглашение между директором корпорации МОНОГОРОДА.РФ и гендиректором ООО «КЗНМ» на выдачу предприятию беспроцентного займа в размер 93 млн рублей. Средства будут направлены на закупку генераторных установок.

Компания Вячеслава Бетина в третий раз избежала банкротства

21 декабря 2019
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказался вводить процедуру банкротства в отношении завода ООО «ДСК-Тамбов», принадлежащий Вячеславу Бетину.

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина

20 декабря 2019
0
Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года посетили представители информационного агентства «Тамбов-Информ» и Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо»

20 декабря 2019
0
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение Никольского храма-часовни близ стадиона «Динамо».

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

20 декабря 2019
0
Как сообщает сетевое издание lifetambov.ru традиционная ежегодная встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с журналистами переносится на январь или февраль следующего года.

Администрация города предлагает ввести платные парковки в Тамбове

19 декабря 2019
0
Администрация города Тамбова представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра.

Из Тамбова в Екатеринбург за 2,5 часа

19 декабря 2019
0
Со следующего года будет налажено авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала и обратно можно будет за 4,5 тыс. рублей два раза в неделю во вторник и субботу.

Мусорный полигон «Бастион» - развязка близка?

19 декабря 2019
0
18 декабря глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с жителями Никифоровского района. Ключевая тема разговора – решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».

Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства вице-губернатора

19 декабря 2019
0
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги