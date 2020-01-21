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Уроженец Нигерии стал врачом в тамбовской поликлинике
Сегодня, 10:39
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Теперь студентов, которые говорят на английском и французском языках, в здравпункте поликлиники № 6 будет принимать Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака. Молодой врач успешно прошел первичную аккредитацию, имеет опыт работы по специальности.
Не случайно Игбоели Прешес Думака будет принимать в здравпункте поликлиники № 6, поскольку там запланировано увеличение объёма медицинской помощи иностранным гражданам.
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