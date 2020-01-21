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Автомобиль оказался в реке Цне
Сегодня, 10:40
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В Тамбове в канале реки Цна оказался легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе первого моста по Рассказовскому шоссе. Никто не пострадал. Как оказалось, водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, поэтому машина съехала в канал реки.
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