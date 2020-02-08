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Тамбовскую область ждет 100 субботников
Сегодня, 09:36
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С апреля по сентябрь 2020 года во всех муниципальных образованиях области пройдут субботники на водных объектах. В рамках федеральной акции «Вода России» проведут около 100 субботников.
В поле зрения общественников окажутся реки рек Цна, Савала, Осиновка, Ворона, Битюг и другие водные объекты. В прошлом году в рамках акции Активисты очистили 80 километров береговых полос.
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