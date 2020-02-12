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В Тамбовской области заболеваемость кори на 40% выше, чем по России
Вчера, 08:28
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В Тамбовской области складывается сложная ситуация с заболеваемостью корью. В 2019 года на территории области зарегистрировано 53 случая кори, заболеваемость на 40% выше, чем по России.
Очаги кори были зафиксированы в городе Рассказове и Рассказовском районе и были связаны с завозом заболевания из Чеченской республики.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
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