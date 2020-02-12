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Без шика и блеска за 6 тыс. рублей – обновлены цены на похоронные услуги
Сегодня, 08:55
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Администрация города Тамбова установила новые цены на услуги по погребению. В 2020 году цена похоронных услуг составит 6 124 рублей, основные расходы связны с перевозкой тела – 2,03 тыс. руб. и погребением – 2,7 тыс. руб. Услуги оказывает муниципальное унитарное предприятие «Ритуал».
Оформление документов, необходимых для погребения на кладбище осуществляется бесплатно.
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