Без шика и блеска за 6 тыс. рублей – обновлены цены на похоронные услуги

Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спартак» 0 В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект решения, внесенный главой города о согласовании передачи стадиона «Спартак» из муниципальной собственности городского округа - город Тамбов в государственную собственность Тамбовской области.

В Сампурском районе в результате ДТП погибло 5 человек 0 В 05.02 14.02.2020 в ОДС ЦУКС от диспетчера ПЧ-31 поступила информация о ДТП произошедшем в Сампурском районе на 498 км трассы Р-22 «Москва-Волгоград» вблизи н.п. Павловка.

«Гражданский патруль» нашел новых виновных в загрязнении реки Студенец 0 Общественники из «Гражданского патруля» после проведенных рейдов вдоль русла рек Студенец и Чумарсы в городе Тамбове нашли новых виновных в загрязнении реки Студенец.

Прокуратура потребовала решить проблему аварийного дома по ул. Буденного 0 После обращения жителя дома №30/50А по ул. Буденного г. Тамбова прокуратура Советского района провела проверку по вопросу бездействия администрации Тамбова по решению проблемы расселения аварийного дома по вышеуказанному адресу.

В микрорайоне «Телецентр» приступят к строительству новой школы 0 На севере города Тамбова в микрорайоне «Телецентр» в 2020 году приступят к строительству новой школы на 2425 мест.

В Тамбовской области заболеваемость кори на 40% выше, чем по России 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с заболеваемостью корью. В 2019 года на территории области зарегистрировано 53 случая кори, заболеваемость на 40% выше, чем по России.

В 2020 году более 300 дворов и скверов в Тамбовской области будут благоустроены 0 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» более 300 дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях Тамбовской области будут благоустроены в 2020 году.

Тамбовские силовики на посту ДПС задержали подозреваемых в убийстве 0 Ночью 9 февраля на стационарный пост ДПС в Тамбовской области поступила ориентировка на молодых людей, подозреваемых в убийстве человека в Кабардино-Балкарской Республике.

Новые школы в Тамбове перешли на дистанционное обучение 0 Из-за сезонного роста гриппа и ОРВИ было принято решение о переводе новых образовательных учреждений города Тамбова в режим дистанционного обучения.

Александр Никитин встретился с лидером группы «Любэ» 0 Вчера лидер группы «Любэ» порадовал тамбовчан удивительным концертом, но перед этим певец встретился с главой администрации области Александром Никитиным.

В Тамбовской области госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирус 0 В администрации Тамбовской области прошло оперативное совещание, на котором среди прочего был рассмотрен вопрос борьбы с коронавирусом.

В Котовске раздача газет и листовок закончилась в отделе полиции 0 Работа агитбригад с населением на прошедших выходных закончилась для коммунистов в ОМВД России по г. Котовску.

«Нива» влетела в грузовик: пострадало два человека 0 9 февраля на трассе «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» произошло дорожно-транспортное происшествие водитель «Нивы» врезался в автомобиль «ГАЗ», который остановился на дороге из-за поломки.

В Тамбове реконструируют четыре перекрёстка 0 В городе Тамбове будет реконструировано четыре аварийно-опасных перекрестка. В частности на пересечение улицы Гагарина и Ново-Рубежного проезда будет установлен полноценный светофор. На участке от улицы Мичуринской до ул. 3-я Линия комплексно реконструируют аварийные места.

Тамбовскую область ждет 100 субботников 0 С апреля по сентябрь 2020 года во всех муниципальных образованиях области пройдут субботники на водных объектах.

По поручению губернатора в Тамбовской области занимаются профилактикой деменции 0 По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в 2019 году на поддержку НКО было выделено более 20,6 миллиона рублей. Гранты получили 46 некоммерческих организаций, в том числе центр «Добрые руки». НКО получило более 150 тысяч рублей на реализацию программы «Профилактика

Выставка из холодного фарфора ждет вас 0 На базе краеведческого музея в городе Тамбове открылась выставка тульских мастеров из "холодного фарфора".

Дом по ул. Интернациональная, 56: крыша течёт, квартиры и подъезд приходится застилать плёнкой 0 Жильцы многоквартирного дома по ул. Интернациональная, 56 в городе Тамбове продолжаются добиваться от властей и управляющей компании решения вопроса с кровлей, они страдают от дождя в собственном подъезде и квартирах.

В ближайшее время приступят к масштабной реализации проекта «Центральный» 0 В Тамбовской области за 2019 год добыли более 1,5 миллионов кубометров полезных ископаемых.