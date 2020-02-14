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Жители города Котовска ждут расселения из аварийного жилья
Вчера, 13:17
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Администрация города Котовска обратилась в суд о расторжении муниципальных контрактов с ООО «ПМК-5» на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В конце декабря прошлого года глава муниципалитета Алексей Плахотников вместе с переселенцами из ветхого жилья с ул. Строительной осматривал квартиры, которые должны были им предоставить в 2019 году в доме по ул. Тенистая. Квартиры были куплены, прежде всего, за средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета области. Переезд граждан не состоялся по причине того, что в квартирах не успели провести отделочные работы.
В связи с судебным разбирательством теперь неизвестно, когда переселенцы смогут улучшить жилищные условия.
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