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Застройщика обязали заплатить 1 млн рублей за не построенный дом
Сегодня, 08:39
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Суд встал на сторону семьи в споре с застройщиком, который должен был построить на земельном участке частный дом. Многодетная семья заключила договор подряда два года назад, где были четко прописаны сроки сдачи объекта в эксплуатацию, но они вышли, а обязательства исполнены не были. Семья неоднократно обращалась к застройщику, но никаких мер по завершению строительства предпринято не было.
По итогам судебного разбирательства суд обязал застройщика завершить строительство дома, выплатить неустойку в размере 1 млн рублей и компенсацию морального вреда.
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