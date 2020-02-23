Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий 0 УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры.

С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ 0 В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00 0 С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот.

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб 0 Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина.

Арсен Габуев: «У нас все хорошо» 0 Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг 0 Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Росгвардейцы в Мичуринске обезвредили шоколадного вора 0 В городе Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали «шоколадного воришку», который попытался украсть из магазина аж семь шоколадных наборов.

Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса 0 Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме

В Тамбове пройдет всероссийский турнир по тхэквондо 0 23 февраля в Тамбове на базе спортивно-тренировочного центра пройдет всероссийский турнир по тхэквондо, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице 0 Жителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в

В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания 0 В Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина на базе Института военного образования объявлен набор студентов, которые смогут получить офицерские звания.

Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением 0 19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.

О ситуации в Рассказово: «Собаки крупные, могут насмерть загрызть» 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с отловом безнадзорных животных, количество которых растёт в «геометрической прогрессии». Например, в пос. Строитель Тамбовского района по сообщению местных жителей, стаи животных уже кидаются на людей.

Застройщика обязали заплатить 1 млн рублей за не построенный дом 0 Суд встал на сторону семьи в споре с застройщиком, который должен был построить на земельном участке частный дом.

Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020» 0 На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».

В Тамбовской области сложная ситуация с аварийностью на дорогах 0 В администрации Тамбовской области прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос, который волновал участников заседания рост количества пострадавших в результате ДТП.

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы 0 Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области возбуждено дело по ст. 7.14 КоАП РФ – проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.

На аварийно-опасном перекрестке в Тамбове произошло очередное ДТП 0 В Тамбове на аварийно-опасном перекрестке улиц Советская и 1-я Полковая произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.