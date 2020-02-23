|
С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Сегодня, 12:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Видный общественник планирует посетить жилищно-коммунальные объекты в трех муниципалитетах, встретится с главой администрацией области Александром Никитиным.
В частности Игоря Шпектора интересует реализация программ благоустройства, переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоэтажек. Например, в городе Котовске складывается не простая ситуация с расселением из аварийного жилого фонда, квартиры куплены, но горожане ни как не могут въехать в новое жилье.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.