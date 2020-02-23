|
Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий
Сегодня, 13:20
Комментариев: 0
Версия для печати
УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры. После обильных осадков отдельные дороги могут превратиться в каток, порывы ветра будут достигать до 18 м/с.
«За минувшие выходные дни на дорогах области уже зарегистрировано девять ДТП, в которых один человек погиб и девять получили ранения», - сообщает управление ГИБДД.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.