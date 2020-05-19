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Продолжается благотворительный сбор продуктов «Тележка добра»
19 мая 2020
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В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» в Тамбовской области, как и во всех регионах России, ведётся благотворительный сбор продуктов «Тележка добра» для нуждающихся в адресной помощи гражданах, которые находятся на самоизоляции.
По мере наполнения «тележек добра» и после вывоза продуктов из магазина-партнера силами волонтёров регионального отделения ОНФ будут комплектоваться продуктовые наборы и доставляться нуждающимся в соответствии с имеющимися списками.
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