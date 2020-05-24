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В Тамбове временно отключат электроснабжение на нескольких улицах
Вчера, 08:32
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Сегодня в Тамбове на ряде улиц отключат электроснабжение это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. В частности без света окажутся следующие жилые дома: ул. Сергеева-Ценского, дом 1/68, ул. Советская, дома 35, 37, ул. Набережная, дом 74, ул. Лесная, от дома 38 до дома 54 и другие улицы.
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