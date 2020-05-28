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Тамбовских писателей приглашают на «Чеховскую осень-2020»
Сегодня, 09:39
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Тамбовских писателей приглашают принять участие в ежегодном международном фестивале «Чеховская осень-2020», который состоится с 21 по 24 октября в Ялте.
Фестиваль проводит региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым». В этом году он пройдет в одиннадцатый раз и соберет более 600 участников: поэтов, писателей, литераторов, экспертов, слушателей и посетителей.
Укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов и писателей из разных стран мира, пропаганда творчества А.П. Чехова, поддержка новых талантливых авторов – такие задачи ставят перед собой организаторы.
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