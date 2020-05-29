|
Десятой жертвой вируса стал 56-летний житель Инжавинского района
Сегодня, 10:18
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 56-лет вернулся из Москвы, лечился самостоятельно в течение недели.
С тяжёлой двухсторонней пневмонии мужчина был госпитализирован в Центр для лечения больных CОVID-19. В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на седьмые сутки наступила смерть.
На территории области зарегистрировано 2916 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 71 случай.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.