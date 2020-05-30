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6% приняло участие в предварительном голосовании «Единой России»
Сегодня, 10:18
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Завершилось электронное предварительное голосование «Единой России» по выборам в Тамбовскую городскую Думу. 6% из числа избирателей в городе Тамбове приняло участие в предварительном голосовании «Единой России».
Тамбовская область вошла в пятерку регионов, показавших наибольшую явку на голосовании онлайн. Завтра будут опубликованы результаты предварительного голосования, напомним, что было зарегистрировано 144 кандидата.
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