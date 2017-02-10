Горнолыжный комплекс появится в Гавриловском районе Комментариев: 0



Среди бескрайних просторов степей на берегу реки Ворона появится самая высокая в России насыпная гора. Уникальность этого проекта в том, что горнолыжный комплекс станет первым объектом такого масштаба в Тамбовской области. Для устройства трасс будет создана искусственная гора высотой 150 метров. При этом 80 метров будут насыпными. Согласно проекту, в вершине горы отдыхающих должна поднимать кресельная канатная дорога.



Пойма реки Ворона, красивый лес, чистый воздух — местность для курорта подходит идеально. Строительство горнолыжного курорта — это самый главный инвестиционный проект для Гавриловского района, который позволит создать около 200 дополнительных рабочих мест. В развитие территории будут вложены миллиарды рублей. Это социально значимая инициатива Компании, которая придаст новый импульс развитию района и создаст условия для здорового образа жизни.



Как рассказывает менеджер проектов ГК «АСБ» Ольга Тверитина, на территории горнолыжного комплекса оборудуют пять спусков различной сложности. Трасса для надувных санок и учебный склон для начинающих лыжников идеально подойдут семьям с детьми. Три трассы для горных лыж, маркированные по степени сложности предназначены для опытных лыжников. Трасса зеленого цвета самая протяженная – 910 метров. На ней можно будет в спокойной манере прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Синяя и красная трассы короче, но имеют более крутой угол наклона. Они предназначены для опытных лыжников и тренировок спортсменов.



Гости смогут выбрать условия проживания. К услугам отдыхающих будет гостиница на 250 мест и коттеджи. Комплекс будет работать круглый год. Зимой – горные лыжи, сноуборд и коньки, а летом – большой теннис, волейбол, мини-футбол, открытый бассейн длиной 70 метров.



Мастер спорта по лыжным гонкам, многократный чемпион Тамбовской области Павел Шиманов считает, что у горнолыжного комплекса большое будущее: «В Тамбовской области и в соседних регионах нет хороших условий для горнолыжного спорта и отдыха, поэтому как спортсмен я уверен, что горнолыжный комплекс придаст мощный импульс развитию детского спорта в регионе. Ведь для подготовки спортсменов нужны хорошие базы, тренерский состав, а это у нас не было. Кроме того, на несколько дней всей семьей можно будет выбраться загород, чтобы покататься на лыжах. Например, в Финляндии это нормальная практика, а у нас пока для этого нет условий, поэтому я сильно удивлен и искренне рад, что в Тамбовской области будет построен такой большой горнолыжный комплекс». ГК «АСБ» планирует построить в районе села Вельможка Гавриловского района Тамбовской области всесезонный спортивно-развлекательный горнолыжный комплекс, сообщает пресс-служба компании.Среди бескрайних просторов степей на берегу реки Ворона появится самая высокая в России насыпная гора. Уникальность этого проекта в том, что горнолыжный комплекс станет первым объектом такого масштаба в Тамбовской области. Для устройства трасс будет создана искусственная гора высотой 150 метров. При этом 80 метров будут насыпными. Согласно проекту, в вершине горы отдыхающих должна поднимать кресельная канатная дорога.Пойма реки Ворона, красивый лес, чистый воздух — местность для курорта подходит идеально. Строительство горнолыжного курорта — это самый главный инвестиционный проект для Гавриловского района, который позволит создать около 200 дополнительных рабочих мест. В развитие территории будут вложены миллиарды рублей. Это социально значимая инициатива Компании, которая придаст новый импульс развитию района и создаст условия для здорового образа жизни.Как рассказывает менеджер проектов ГК «АСБ» Ольга Тверитина, на территории горнолыжного комплекса оборудуют пять спусков различной сложности. Трасса для надувных санок и учебный склон для начинающих лыжников идеально подойдут семьям с детьми. Три трассы для горных лыж, маркированные по степени сложности предназначены для опытных лыжников. Трасса зеленого цвета самая протяженная – 910 метров. На ней можно будет в спокойной манере прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Синяя и красная трассы короче, но имеют более крутой угол наклона. Они предназначены для опытных лыжников и тренировок спортсменов.Гости смогут выбрать условия проживания. К услугам отдыхающих будет гостиница на 250 мест и коттеджи. Комплекс будет работать круглый год. Зимой – горные лыжи, сноуборд и коньки, а летом – большой теннис, волейбол, мини-футбол, открытый бассейн длиной 70 метров.Мастер спорта по лыжным гонкам, многократный чемпион Тамбовской области Павел Шиманов считает, что у горнолыжного комплекса большое будущее: «В Тамбовской области и в соседних регионах нет хороших условий для горнолыжного спорта и отдыха, поэтому как спортсмен я уверен, что горнолыжный комплекс придаст мощный импульс развитию детского спорта в регионе. Ведь для подготовки спортсменов нужны хорошие базы, тренерский состав, а это у нас не было. Кроме того, на несколько дней всей семьей можно будет выбраться загород, чтобы покататься на лыжах. Например, в Финляндии это нормальная практика, а у нас пока для этого нет условий, поэтому я сильно удивлен и искренне рад, что в Тамбовской области будет построен такой большой горнолыжный комплекс».



