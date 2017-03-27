Котовск получил автобусы на газомоторном топливе Комментариев: 0



Обновление автопарка проходит в рамках участия Тамбовской области в подпрограмме «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». За три года в регион поступило 46 автобусов на газомоторном топливе, которые перевозят пассажиров в Тамбове, Котовске, Ржаксинском и Моршанском районах. В текущем году закуплено еще 13 автобусов которые направлены в Котовск, а также в Инжавинский, Кирсановский, Уваровский и Моршанский районы.



Как отметили в областной администрации, перевозчики приобрели автобусы с существенной скидкой. Около трети стоимости компенсировал федеральный бюджет. Помимо этого, областной бюджет субсидировал еще порядка трети стоимости автобуса.



Фото администрации Тамбовской области. Теперь осуществлять пассажирские перевозки в городе будут 5 автобусов, работающие на метане.Обновление автопарка проходит в рамках участия Тамбовской области в подпрограмме «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». За три года в регион поступило 46 автобусов на газомоторном топливе, которые перевозят пассажиров в Тамбове, Котовске, Ржаксинском и Моршанском районах. В текущем году закуплено еще 13 автобусов которые направлены в Котовск, а также в Инжавинский, Кирсановский, Уваровский и Моршанский районы.Как отметили в областной администрации, перевозчики приобрели автобусы с существенной скидкой. Около трети стоимости компенсировал федеральный бюджет. Помимо этого, областной бюджет субсидировал еще порядка трети стоимости автобуса.



