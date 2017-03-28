Кадастровая палата ответила на вопросы жителей области Комментариев: 0



Вопрос: Я являюсь собственником нежилого здания. Возможно ли поставить на государственный кадастровый учет помещения в здании?



Ответ: В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на созданные здание, сооружение может осуществляться государственный кадастровый учет всех помещений в таких здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, в случае представления заявителем технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений. Государственный кадастровый учет всех помещений в здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, также осуществляется при представлении заявления собственником здания или сооружения, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений.



Вопрос: Как определяется местоположение здания на земельном участке, и какой документ содержит такие сведения?



Ответ: В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке по желанию заказчика кадастровых работ может быть дополнительно установлено посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов. Документом, содержащим описание местоположения объекта на земельном участке, является технический план. Для подготовки технического плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру.



Вопрос: На основании каких документов готовится технический план индивидуального жилого дома?



Ответ: Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на строительство и проектной документации таких объектов недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 настоящего Федерального закона (в случае, если проектная документация не изготавливалась).



Вопрос: На основании каких документов готовится технический план объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия?



Ответ: Сведения об объекте недвижимости, являющемся объектом культурного наследия, за исключением сведений о местоположении такого объекта, его площади, площади застройки (в зависимости от вида такого объекта недвижимости), указываются в техническом плане в том числе на основании представленной заказчиком кадастровых работ выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной органом охраны объектов культурного наследия (федеральным, региональным или муниципальным в зависимости от значения такого объекта культурного наследия). Декларация прилагается к техническому плану, является его неотъемлемой частью и включается в состав его приложения. В Кадастровой палате по Тамбовской области прошла онлайн-консультация, на тему: «технический план». На вопросы граждан ответила начальник отдела учетно-регистрационных действий №2 - Светлана Ульева. В ходе проведения мероприятия поступили вопросы от жителей города Тамбова и области. Размещаем самые актуальные из них.Я являюсь собственником нежилого здания. Возможно ли поставить на государственный кадастровый учет помещения в здании?В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на созданные здание, сооружение может осуществляться государственный кадастровый учет всех помещений в таких здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, в случае представления заявителем технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений. Государственный кадастровый учет всех помещений в здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, также осуществляется при представлении заявления собственником здания или сооружения, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений.Как определяется местоположение здания на земельном участке, и какой документ содержит такие сведения?В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура таких здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке по желанию заказчика кадастровых работ может быть дополнительно установлено посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких конструктивных элементов. Документом, содержащим описание местоположения объекта на земельном участке, является технический план. Для подготовки технического плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру.На основании каких документов готовится технический план индивидуального жилого дома?Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на строительство и проектной документации таких объектов недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 настоящего Федерального закона (в случае, если проектная документация не изготавливалась).На основании каких документов готовится технический план объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия?Сведения об объекте недвижимости, являющемся объектом культурного наследия, за исключением сведений о местоположении такого объекта, его площади, площади застройки (в зависимости от вида такого объекта недвижимости), указываются в техническом плане в том числе на основании представленной заказчиком кадастровых работ выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной органом охраны объектов культурного наследия (федеральным, региональным или муниципальным в зависимости от значения такого объекта культурного наследия). Декларация прилагается к техническому плану, является его неотъемлемой частью и включается в состав его приложения.



